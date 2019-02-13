Первую женщину-командира группы высшего пилотажа ВВС США отстранили от работы

Первая женщина-командир группы высшего пилотажа американских ВВС Зое Котник была отстранена за неспособность руководить через две недели после назначения. Об этом сообщило издание Air Force Times.

Котник, у которой более 1 тыс. часов полета на военных самолетах, была назначена на должность 29 января. Из-за утраты уверенности в том, что она может возглавлять и руководить группой F-16 Viper, 11 февраля ее отстранили от должности.

Официальный представитель командования Аллен Херритедж заявил, что по соображениям конфиденциальности конкретных причин отстранения не называется. Котник продолжит нести службу в 20-м истребительном крыле, однако не в роли руководителя.

10 февраля стало известно, что популярного американского телеведущего Эй Джей Кэллоуэя отстранили от работы после того, как несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах