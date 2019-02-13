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США отправят в Европу бронемашины для противостояния России

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Фото: youtube.com
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Соединенные Штаты планируют усилить оборонные способности Европы, разместив на ее базах многофункциональные боевые бронированные машины Stryker.

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По данным Fox News, решение об отправке бронемашин было принято на основе доклада исследовательского центра RAND о «враждебных мерах России в Европе». Утверждается, что прежде всего Москву интересуют страны Прибалтики и славянские государства Южной и Восточной Европы.

Как отмечают журналисты, американцы уже начали модернизировать бронемашины. В частности, обновленные Stryker получат ракеты малой дальности Hellfire и Stinger и противоракетные комплексы Javelin. Бронемашины также будут оснащены беспилотниками Shrike 2 с вертикальным взлетом и посадкой и мощными лазерами.

Согласно плану, размещение модернизированных бронемашин в Европе будет завершено к 2020 году.

Ранее американский журнал Business Insider сообщил, что истинной целью российских стратегических необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» является развал НАТО.

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