США отправят в Европу бронемашины для противостояния России

Соединенные Штаты планируют усилить оборонные способности Европы, разместив на ее базах многофункциональные боевые бронированные машины Stryker.

По данным Fox News, решение об отправке бронемашин было принято на основе доклада исследовательского центра RAND о «враждебных мерах России в Европе». Утверждается, что прежде всего Москву интересуют страны Прибалтики и славянские государства Южной и Восточной Европы.

Как отмечают журналисты, американцы уже начали модернизировать бронемашины. В частности, обновленные Stryker получат ракеты малой дальности Hellfire и Stinger и противоракетные комплексы Javelin. Бронемашины также будут оснащены беспилотниками Shrike 2 с вертикальным взлетом и посадкой и мощными лазерами.

Согласно плану, размещение модернизированных бронемашин в Европе будет завершено к 2020 году.

Ранее американский журнал Business Insider сообщил, что истинной целью российских стратегических необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» является развал НАТО.