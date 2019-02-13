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Все школы в Новгородской области закрыты из-за гриппа

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Из-за вируса гриппа все школы в Новгородской области были закрыты. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что с 13 февраля в связи с подъемом заболеваемости гриппом и другими ОРВИ карантин объявлен в 147 образовательных учреждениях региона. Все школьники переведены на дистанционное обучение, а затем уйдут на каникулы, пишет «Интерфакс Северо-Запад».

12 февраля пресс-служба мэрии Иркутска сообщила, что решила продлить карантинные мероприятия по 13 февраля с целью предотвратить эпидемиологическое распространение гриппа и ОРВИ. 

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