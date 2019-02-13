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Швеция не ожидает военного вторжения со стороны России

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Фото: Global Look Press/Luiz Rampelotto
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Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём заявила, что не считает серьезной угрозу военного вторжения со стороны России.

По ее словам, любые военные действия затронут Швецию, однако она выразила уверенность, что серьезной угрозы вторжения нет, пишет «РИА Новости» со ссылкой на издание Dagens Nyheter.

Также Валльстрём отметила, что вмешательства могут быть и другими, например в работу электросети страны. Ранее подобная угроза была обнаружена в шведской государственной электросетевой компании Svenska kraftnät.

В феврале правительство отправило в отставку главу компании Уллу Сандборг, после того как были обнаружены нарушения в системе безопасности и доступ к важным данным получили люди, не имеющие к ней допуска.

В мае прошлого года Шведская спортивная конфедерация заявила, что ее электронные системы подверглись хакерской атаке, которая якобы была осуществлена из России.

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