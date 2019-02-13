Прямой эфир

Двоих военных похитили и убили в столице Венесуэлы

0
Фото: Global Look Press/Juan Carlos Hernandez
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два военнослужащих были похищены и убиты в районе Эль-Валье в столице Венесуэлы.

Как сообщает газета El Nacional, похитители расправились с военными после того, как их родственники не сумели собрать требуемую сумму выкупа.

Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

С начала года в Венесуэле от рук преступников погибли уже семь военнослужащих и полицейских. Мексиканские эксперты из неправительственной организации «Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции» посчитали, что уровень убийств в 2017 году в столице Венесуэлы достиг 111,1 случая на каждые 100 тыс. жителей.

11 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро открыл крупнейшие в истории страны гражданско-военные учения «Двухсотлетие Ангостуры 2019».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров предостерег США от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы
Кремль не прокомментировал слова Мадуро о покупке российских систем ПВО


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017