Двоих военных похитили и убили в столице Венесуэлы

Два военнослужащих были похищены и убиты в районе Эль-Валье в столице Венесуэлы.

Как сообщает газета El Nacional, похитители расправились с военными после того, как их родственники не сумели собрать требуемую сумму выкупа.

Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

С начала года в Венесуэле от рук преступников погибли уже семь военнослужащих и полицейских. Мексиканские эксперты из неправительственной организации «Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции» посчитали, что уровень убийств в 2017 году в столице Венесуэлы достиг 111,1 случая на каждые 100 тыс. жителей.

11 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро открыл крупнейшие в истории страны гражданско-военные учения «Двухсотлетие Ангостуры 2019».



