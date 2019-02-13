Небензя назвал Украину «пешкой Запада» в игре против России

Запад не интересует благополучие украинского народа, Киев служит пешкой в геополитической игре против России, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Выступая на заседании Совбеза ООН в связи с годовщиной заключения Минских договоренностей, Небензя подчеркнул, что западные страны абсолютно не заинтересованы в «самой Украине, судьбе и благополучии ее граждан».

«Эта страна им интересна исключительно в качестве пешки в геополитическом противостоянии с Россией», — цитирует Небензю ТАСС.

Постпред России раздал участникам заседания копии резолюции Совбеза в поддержку Минских соглашений, напомнив тем самым о реальном смысле договоренностей. Небензя отметил, что обвинения в адрес Москвы в невыполнении соглашений абсурдны, так как в документе о России «нет ни слова».

«Киев саботирует «Минск», а расплачиваться за это пытаются заставить Москву», — добавил дипломат.

Минские договоренности были согласованы в 2015 году странами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция). Комплекс мер, указанных в документе, направлен на стабилизацию ситуации в Донбассе, где с 2014 года Киев проводит военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Соглашение, в частности, обязывает Киев и республики Донбасса незамедлительно прекратить огонь и отвести тяжелые вооружения. Кроме того, документ предусматривает проведение конституционной реформы и диалог между сторонами конфликта о проведении местных выборов на юго-востоке страны.