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Financial Times назвала сроки введения новых санкций против России

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США и Евросоюз могут ввести новые ограничения в отношении России в течение двух месяцев, санкции связаны с ноябрьским инцидентом в Керченском проливе.

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Как пишет газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, новые меры будут обсуждаться на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в следующий понедельник, а сами санкции могут вступить в силу в течение двух ближайших месяцев.

По словам одного из собеседников издания, ограничения направлены против физических лиц и компаний, которые имели непосредственное отношение к недавним событиям у Крымского моста.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. При обыске на кораблях обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море.

В Москве произошедшее расценили как провокацию Киева. Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент был организован украинскими властями перед выборами, которые намечены в стране на март 2019 года, для того чтобы отвлечь внимание граждан.

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