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Земан назвал возможную встречу с Трампом саммитом двух «русских агентов»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Чехии Милош Земан считает, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом маорвероятна, так как их обоих обвиняют в связях с Россией. Об этом он заявил 10 февраля в эфире пражской радиостанции Frekvence 1.

«Американский посол (в Чехии Стивен) Кинг в недавнем выступлении перед студентами заявил, что эта встреча малоправдоподобна из-за того, что Трамп обвиняется в том, что он русский агент, ну, а я также обвиняюсь в том, что я русский агент. А если бы встретились два русских агента — это было бы нечто», –– сыронизировал Земан.

На вопрос о том, почему его считают «русским агентом», чешский резидент напомнил, что выступал против выдачи США россиянина Евгения Никулина, подозреваемого в хакерстве.

Кроме того, он отметил свою поддержку китайской компании Huawei, против которой Вашингтон инициировал разбирательство.

По словам Земана, когда-то президент США предлагал провести встречу, но саммит так и не состоялся.

«А я не отношусь к тем, кто домогался какой бы то ни было встречи», — подчеркнул Земан.

В 2016 году Трамп и Земан провели телефонный разговор, во время которого президент США предложил провести встречу и поблагодарил Земана как единственного европейского лидера, поздравившего его с победой на выборах.

Последний по времени президенты контактировали в конце октября 2018 года.

Трампа обвинили в связях с Москвой после его победы на выборах президента. К настоящему моменту никаких доказательств так и не обнаружено. Сам американский лидер называл подобные обвинения чушью.

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