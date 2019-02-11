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В Подмосковье электричка насмерть сбила девушку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Московской области электричка насмерть сбила девушку. Об этом 11 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.

Отмечается, что инцидент произошел на участке «Крутое-Фрязево» Горьковского направления. Девушке предположительно было от 20 до 25 лет. В районе станции Орехово-Зуево она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

9 февраля сообщалось, что в Подмосковье на станции Подлипки-Дачные под колеса электрички попал мужчина. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

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