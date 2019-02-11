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Роналду отправил в нокаут партнера по «Ювентусу» в матче Серии А

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Фото: TASS/Andrea Staccioli/Insidefoto
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Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отправил в нокаут собственного партнера по команде Сами Хедиру в матче чемпионата Италии против «Сассуоло».

Инцидент произошел во время атаки «Ювентуса».

Португалец успешно проходил в штрафную соперника, но в одном из эпизодов подыграл себе рукой. Это не ускользнуло от внимания арбитра, и атаку пришлось остановить.

От досады Роналду мощно ударил по мячу, который угодил прямо в голову Хедире. Полузащитник рухнул на газон и некоторое время корчился от боли. Получил ли Хедира после такого удара травму, пока не известно.

«Ювентус» обыграл «Сассуоло» со счетом 3:0. Один из голов забил Роналду.

Пока туринский клуб уверенно лидирует в Серии А.

23 января сообщалось, что Криштиану Роналду разбил нос фанатке «Ювентуса».

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