В Петербурге детского тренера по хоккею избили на глазах у подопечных

В Санкт-Петербурге на Ледовой арене в Невском районе детского тренера по хоккею избили в присутствии детей. Об этом 10 февраля сообщил портал 78.ru.

Пострадавший по имени Эдуард рассказал журналистам, что напавший на него мужчина также тренирует на этом катке детей. Он отметил, что мало знаком с этим человеком. По словам мужчины, его коллега заявил, что ему не понравилась публикация в Instagram Эдуарда, после чего набросился на него, несмотря на то, что вокруг были дети.

Пострадавший отметил, что снял побои и планирует написать заявление в полицию.

Ранее, 9 февраля, сообщалось, что в Москве во время хоккейного матча детских команд конфликт родителей закончился стрельбой. Ссора возникла между двумя отцами юных хоккеистов. В результате один из них выстрелил другому в голову из травматического пистолета «Оса».