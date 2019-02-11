У Coca-Cola появится новый вкус

Компания Coca-Cola впервые за 10 лет выпустит напиток с новым вкусом — апельсина и ванили. Об этом сообщается в пресс-релизе от 8 февраля.

Новинку можно будет попробовать начиная с 25 февраля. Напиток выйдет в двух вариантах: с сахаром и без.

При этом отмечается, что во время подготовки запуска продукта компания предложила несколько разных вкусов, среди которых малина, имбирь и лимон. Однако потребители выбрали именно вариант с апельсином.

31 декабря ученые назвали лучшее средство от похмелья. По их мнению, с недугом отлично поможет справиться газировка с лимонным соком. По словам исследователей, такая вода способна уменьшить концентрацию ацетальдегида, который возрастает в организме после употребления алкоголя.