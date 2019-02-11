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У Coca-Cola появится новый вкус

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Фото: Coca-Cola
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Компания Coca-Cola впервые за 10 лет выпустит напиток с новым вкусом — апельсина и ванили. Об этом сообщается в пресс-релизе от 8 февраля.

Новинку можно будет попробовать начиная с 25 февраля. Напиток выйдет в двух вариантах: с сахаром и без.

Twitter компании The Coca-Cola Co.

При этом отмечается, что во время подготовки запуска продукта компания предложила несколько разных вкусов, среди которых малина, имбирь и лимон. Однако потребители выбрали именно вариант с апельсином.

31 декабря ученые назвали лучшее средство от похмелья. По их мнению, с недугом отлично поможет справиться газировка с лимонным соком. По словам исследователей, такая вода способна уменьшить концентрацию ацетальдегида, который возрастает в организме после употребления алкоголя.

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