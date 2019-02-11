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В Испании мужчина убил и расчленил уроженку России

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Фото: Policia Nacional M Interior
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В Испании мужчина убил свою молодую любовницу — уроженку России, расчленил тело и спрятал его фрагменты в холодильник. Об этом 10 февраля сообщила «Комсомольская правда».

Отмечается, что девушку звали Дарья. Она была приемной дочерью в семье испанцев. В 2015 году на работе она познакомилась с 40-летним мужчиной по имени Мануэль Морено. Всего в отношениях они состояли два года, издание отмечает, что у пары были серьезные разногласия.

В 2018 году приемная мать девушки подала заявление в полицию о пропаже Дарьи. Женщина утверждала, что не видела дочь около 12 месяцев. Правоохранители первым делом устроили обыск в доме Морено, где и было обнаружено расчлененное тело девушки.

На данный момент следствие продолжается. По версии правоохранителей, убийство произошло около полутора лет назад.

11 января сообщалось, что в Индии родственники убили и расчленили девушку за побег из дома. 16-летняя девочка с кем-то сбежала из дома, но через три дня вернулась домой, что очень разозлило ее родителей. После чего они свершили так называемое убийство чести.

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