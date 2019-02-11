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Мощные снегопады обрушатся на Москву в начале недели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве во вторник-среду из-за мощных снегопадов, сообщили 10 февраля в центре погоды «Фобос».

По данным синоптиков, в столичном регионе за двое суток выпадет 12 мм осадков.

В понедельник, 11 февраля, ожидается пасмурная погода и около нуля градусов.

«Во вторник погода начнет портиться. С приближением циклона во второй половине дня пойдет обложной снег, вечером мокрый снег (3 мм осадков), усилится ветер, после слабых ночных заморозков наступит оттепель до плюс 1–3 градусов», –– приводит сообщение агентство «Москва».

Самые сложные метеоусловия ожидаются в среду.

«На столицу обрушатся интенсивные снегопады (9 мм осадков). Ночью от ноля до 2 градусов тепла, днем около ноля, вечером подморозит, гололедица», –– отметили в центре погоды.

В конце недели в столицу вернутся небольшие морозы, местами возможен небольшой снег, пишет «Газета.ру».

Ранее в воскресенье в Москве объявили повышенный уровень погодной опасности.

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