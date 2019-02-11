СК заинтересовался инцидентом с «живым щитом» под Владимиром

Следственный комитет начал проверку сообщений о выставлении сотрудниками ГИБДД во Владимирской области заграждения из гражданских автомобилей для поимки нарушителя.

«Следователем СК России детально изучаются действия сотрудников ГИБДД УМВД по Владимирской области в экстремальной ситуации на предмет наличия состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»)», — заявили в СК.

По данным следователей, инцидент произошел 9 февраля на федеральной трассе М-7 «Волга».

При задержании водителя Skoda, который неоднократно нарушил ПДД и создал опасную ситуацию на дороге, сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу, создав «живой щит» из автомобилей граждан.

В них находились люди, в том числе и дети. При этом нарушитель прорвался через заграждение, повредив несколько машин. Позже его задержали. Водителем Skoda оказался 29-летний таксист из Волгограда.

«В органах полиции уже истребованы необходимые видеозаписи, материалы и документы, в ближайшее время будут опрошены участники событий», –– добавили в СК.

Ранее 10 февраля проверку по факту произошедшего начали в ГИБДД.