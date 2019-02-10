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Спринтерские гонки на Кубке мира по биатлону в Канаде отменены

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Фото: TASS/PA Images
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Мужская и женская спринтерские гонки на канадском этапе Кубка мира по биатлону отменены из-за погодных условий. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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Изначально гонки должны были пройти в субботу, 9 февраля, однако их перенесли на следующий день из-за морозов. В воскресенье соревнования тоже не состоялись. Новую дату заездов пока не объявили.

Ранее календарь седьмого этапа КМ в канадском Кэнморе также корректировали. Из-за низких температур организаторы решили сократить дистанции индивидуальных гонок, масс-старты заменили на спринты, а эстафеты перенесли с 9 на 8 февраля.

Таким образом, на этапе прошли всего четыре гонки — две индивидуальные и две эстафеты, пишет ТАСС.

В мужской индивидуальной гонке россиянин Александр Логинов завоевал серебро. В мужской эстафете сборная России также показала третий результат.

Следующий этап Кубка мира по биатлону пройдет в Солт-Лейк-Сити (США) 14–17 февраля.

9 февраля сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко из-за провального выступления биатлонистов своей страны на Кубке мира «пообещал» выдать им пулеметы и гранатометы.

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