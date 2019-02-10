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Глава киевской полиции извинился за фразу «Ложись, Бандера»

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Фото: commons.wikimedia.org/AlicePolice
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Глава киевской полиции Андрей Крищенко принес публичные извинения за одного из подчиненных, который во время субботней стычки с радикалами выкрикнул: «Ложись, Бандера!».

«Я лично как руководитель полиции Киева хочу попросить прощения перед обществом за действия этого работника», — цитирует Крищенко «Московский комсомолец» в воскресенье, 10 февраля.

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Он подчеркнул, что считает такое поведение недопустимым в силу своего убеждения и понимания ситуации в стране. Крищенко также пообещал найти и наказать выкрикнувшего эту фразу подчиненного. По его словам, многие сотрудники в ходе стычки употребляли нецензурную речь, поэтому полиции еще есть над чем работать.

9 февраля в Киеве задержали около 40 человек, которые попытались устроить штурм управления полиции в Киеве. Инцидент произошел на Контрактовой площади, где проходило несколько массовых акций, в том числе встреча кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко с избирателями. При задержании у них изъяли зеленку, газовые баллончики, ножи и пистолет. Было возбуждено уголовное дело по трем статьям: угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, захват государственных зданий и хулиганство.

Позже в тот же день пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что в отношении полицейских, применивших силу во время штурма отделения полиции радикалами, возбудили уголовное дело о превышении полномочий.

Степан Бандера является лидером Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ). Она действовала в военные годы преимущественно на западе Украины, воевала против советских войск и сотрудничала с гитлеровцами.

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