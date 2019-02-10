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ГИБДД проверит информацию о «живом щите» из машин во Владимирской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Центральный аппарат Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) направит во Владимирскую область комиссию для проверки информации о выставлении тамошними полицейскими «живого щита» из машин с целью задержать нарушителя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты изучат все обстоятельства случившегося и проанализируют все материалы, в том числе показания очевидцев, говорится в сообщении.

Ранее 10 февраля сообщалось, что действия сотрудников проверит региональное управление МВД.

Инцидент произошел 9 февраля. Водитель автомобиля Skoda Rapid во время движения по трассе М-7 в сторону Москвы проигнорировал требование полицейских остановиться. Затем он пересек встречную полосу, проехал перекресток на красный свет, а также столкнулся с четырьмя машинами. В результате его опасных действий никто не пострадал.

Для поимки нарушителя сотрудники полиции остановили на посту ДПС проезжавшие автомобили для сооружения импровизированного «живого щита». В них находились люди, в том числе и дети. Водитель Skoda сумел прорваться сквозь перекрытую дорогу, успев повредить несколько машин.

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