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Небензя рассказал о подарке Лаврова сотруднице секретариата ООН

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Постпред России в ООН Василий Небензя рассказал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров подарил одной из сотрудниц всемирной организации собственный рисунок в честь Дня дипломата.

«Когда мы председательствовали в Совете Безопасности, у меня была секретарша, которую «выдают» председателю в его офис, по имени Бренда, — цитирует Небензю ТАСС. — Она всегда была секретаршей у Лаврова (когда он занимал должность постпреда. — Ред.), и когда я ехал в Москву в июне, она сказала: «Лавров всегда рисовал. Прислал бы он мне какой-нибудь скетч».

Постпред России пояснил, что во время постпредства в ООН и сейчас Лавров во время заседаний рисует геометрические скетчи или пишет какие-либо слова.

В Москве Небензя смог передать просьбу Бренды Лаврову. «Потом приходит диппочта, а там конверт для меня. Я открываю, а там шикарно сделанный скетч с игрой слов «Branda — brand of UN», — добавил российский постпред.

По словам Небензи, реакция у сотрудницы ООН была сверхэмоциональная.

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