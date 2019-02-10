В Мичигане выросли хрустальные яблоки

В саду жителя Мичигана выросли хрустальные яблоки. На первый взгляд — творение искусного мастера, либо банальный монтаж.

Разгадка есть: яблоки покрылись ледяной коркой после дождей и морозов в штате. Затем, говорят фермеры, мякоть вытекла, а прозрачные силуэты фруктов остались