В Японии представили прототип поезда с максимальной скоростью 360 км/ч

Компания JR East представила прототип нового скоростного поезда ALFA-X. Новая модель сможет развивать скорость 360 км/ч, написала газета Sankei.

Состав поезда будет насчитывать 10 вагонов. Одним из главных нововведений модели стала длина «носа» поезда в 22 м. Такая конструкция должна обеспечить новинке необходимую максимальную скорость, тишину пассажиров в салоне, а также снизить давление на состав в тоннелях. Отмечается, что в планах у разработчиков — разгон состава на стадии испытаний до 400 км/ч.

Помимо этого одной из приоритетных задач конструкторов стало снижение уровня шума в вагонах, а также снижение давления при проходе поездом туннелей.

В конце декабря власти Москвы ввели в эксплуатацию новый участок железной дороги в рамках создания Московских центральных диаметров (МЦД). Скоростные электрички, согласно плану, должны доставлять пассажиров от Белорусского вокзала до Одинцово в течение 20 минут.