Найден способ учить иностранные языки во сне

Человеческий мозг способен запоминать новые слова во сне. Это доказали ученые из университета Берна в Швейцарии, пишет портал Medical News Today.

Специалисты провели исследование и доказали, что на определенных фазах сна у людей могут возникать ассоциации с незнакомыми словами.

Ученые провели эксперимент с участием 41 человека. Испытуемым во сне давали прослушать различные пары слов, в которых одно слово было на родном языке, а второе — на вымышленном. Электроэнцефалограммы регистрировали показатели активности мозга.

После пробуждения людям предлагали пройти тест. Задачей испытуемых было определить, можно ли описанный выдуманным словом предмет поместить в коробку из-под обуви.

Проанализировав результаты теста, специалисты пришли к выводу, что фразы, прослушанные в стадии глубокого сна несколько раз, запомнились лучше. Таким образом, именно глубокий сон является наиболее благоприятной стадией для усвоения новой информации.

Ранее в феврале ученые назвали способы продлить молодость. Большую роль в сохранении молодости специалисты отвели образу жизни, привычкам, питанию и регулярному посещению врача. Также эксперты определили самый полезный продукт для молодости.