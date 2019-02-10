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В Совфеде оценили призывы США увеличить расходы Германии на оборону

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в интервью телеканалу RT заявление посла Соединенных Штатов в Германии Ричарда Гренелла, что руководство ФРГ должно увеличить расходы на оборону.

«Я думаю, что данное заявление можно связать с позицией Германии по «Северному потоку – 2». Видимо, Соединенные Штаты считают, что именно российский газ стоит на пороге и несет какую-то опасность. Это просто бред», — заявил Джабаров.

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Заместитель постпреда вспомнил, что прежде США выступали против милитаризации Германии, однако в настоящее время они сами поддерживают ее.

По мнению Джабарова, призывы со стороны Соединенных Штатов никак не повлияют на судьбу «Северного потока – 2» по причине высокой важности поставок газа для правительства Германии и населения страны.

«Германия на шантаж не поддастся, но антироссийская политика Соединенных Штатов будет продолжаться еще очень долго», — заключил он.

Ранее 10 февраля Ричард Гренелл призвал ФРГ увеличить оборонительные расходы до требуемого НАТО уровня в 2% ВВП к 2024 году. «Россия стоит на пороге, каждому должно быть понятно, что НАТО необходимо укреплять», — отметил Гренелл.

В настоящий момент Германия планирует увеличить расходы на оборону до 1,5% ВВП к 2024 году.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечить стабильные поставки газа в Европу. Против проекта выступают Польша, страны Прибалтики, Украина и США.

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