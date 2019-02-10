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Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов

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Фото: ТАСС/Евгений Курсков
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Свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены эпидемией гриппа, заявила в воскресенье, 10 февраля, глава российского Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.

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По ее словам, в настоящий момент массовые вспышки гриппа наблюдаются в Северо-Западном, Уральском, Сибирском, Дальневосточном округах, а также на Северном Кавказе.

«Уже в каждом регионе более 50% административных территорий показывают повышенную активность гриппа. Два федеральных округа, Центральный и Приволжский, это пока уровень регионального распространения, то есть менее 50% административных территорий вовлечено», — цитирует Скворцову ТАСС.

Минимальное распространение болезни зафиксировано в Южном федеральном округе — на уровне локальных вспышек. Эпидемия гриппа завершится в середине апреля, подчеркнула министр.

«Осталось потерпеть две недели, и грипп выйдет на плато и начнет снижаться», — сказала Скворцова, добавив, что заболеваемость в последние годы снизились более чем в 13 раз в результате вакцинации населения, передает РЕН ТВ.

6 февраля Роспотребнадзор предупредил россиян о широком распространении гриппа в 26 странах Европы. Также ведомство сообщило, что превышение эпидпорогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в 43 субъектах России.

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