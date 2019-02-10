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Путин назвал задачи для российских дипломатов

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Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Министерства иностранных дел России с Днем дипломатического работника. В своем обращении, опубликованном на сайте Кремля, он подчеркнул, что в настоящее время перед дипломатами стоят важные и масштабные задачи, поскольку «международная безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям».

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По словам главы государства, приоритетными задачами внешнеполитического ведомства являются интеграция с евразийскими партнерами, урегулирование кризисов в зарубежных странах, а также поддержание стратегической стабильности. Последнее стало актуально после вызова, брошенного режимам контроля над вооружениями и нераспространения, отметил российский лидер.

В октябре прошлого года американский президент Дональд Трамп заявил о намерении США расторгнуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Россию обвинили в нарушении условий соглашения из-за ракет 9М729 для установок «Искандер-М».

Москва отметила, что именно США не соблюдают договор, размещая в Европе свои системы ПРО. Представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что Москва готова к диалогу по договору, однако США создали все условия для производства запрещенных ракет.

Генерал предложил Вашингтону вернуться к соглашению при условии, что США уничтожат развернутые на суше универсальные пусковые установки Мk-41, способные запускать крылатые ракеты «Томагавк», и другие нарушающие ДРСМД вооружения.

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