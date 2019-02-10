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На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию

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Украинская Госпогранслужба сообщила, что граждане страны испытывают сложности с въездом на территорию России. Об этом говорится на сайте ведомства.

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«К сотрудникам Государственной пограничной службы… неоднократно обращались граждане Украины, которых без объяснений не пропустили на территорию РФ представители Пограничной службы ФСБ», — отмечается в сообщении, опубликованном 9 февраля.

Уточняется, что за последние три дня только через пункт пропуска Нехотеевка без каких-либо причин в Россию не пропустили свыше 90 человек. Отказывают во въезде преимущественно владельцам машин с большим объемом двигателя, например Volkswagen Passat, Toyota Prado и др.

Погранслужба Украины в связи с произошедшим порекомендовала гражданам страны воздержаться от поездок в Россию. Официальных комментариев в российские СМИ от погранслужбы ФСБ РФ пока не поступало.

5 февраля сообщалось, что сотрудники погранслужбы Украины не пропустили в страну российскую телеведущую и видеоблогера Анастасию Ивлееву и запретили ей въезд на три года из-за посещения Крыма.

 

Обострение отношений Москвы и Киева произошло на фоне провокации в Керченском проливе, где были задержаны три украинских корабля, незаконно вторгшихся в российские территориальные воды. После тех событий президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в стране сроком на 60 дней, а затем сократил период его действия до 30 дней. Киев тогда ограничил въезд в страну гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет. К настоящему моменту военное положение в стране прекратило свое действие.

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