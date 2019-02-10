На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию

Украинская Госпогранслужба сообщила, что граждане страны испытывают сложности с въездом на территорию России. Об этом говорится на сайте ведомства.

«К сотрудникам Государственной пограничной службы… неоднократно обращались граждане Украины, которых без объяснений не пропустили на территорию РФ представители Пограничной службы ФСБ», — отмечается в сообщении, опубликованном 9 февраля.

Уточняется, что за последние три дня только через пункт пропуска Нехотеевка без каких-либо причин в Россию не пропустили свыше 90 человек. Отказывают во въезде преимущественно владельцам машин с большим объемом двигателя, например Volkswagen Passat, Toyota Prado и др.

Погранслужба Украины в связи с произошедшим порекомендовала гражданам страны воздержаться от поездок в Россию. Официальных комментариев в российские СМИ от погранслужбы ФСБ РФ пока не поступало.

5 февраля сообщалось, что сотрудники погранслужбы Украины не пропустили в страну российскую телеведущую и видеоблогера Анастасию Ивлееву и запретили ей въезд на три года из-за посещения Крыма.

Обострение отношений Москвы и Киева произошло на фоне провокации в Керченском проливе, где были задержаны три украинских корабля, незаконно вторгшихся в российские территориальные воды. После тех событий президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в стране сроком на 60 дней, а затем сократил период его действия до 30 дней. Киев тогда ограничил въезд в страну гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет. К настоящему моменту военное положение в стране прекратило свое действие.