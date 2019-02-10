Полицию Владимира проверят после перекрытия дороги во время погони

УМВД по Владимирской области проведет экстренную проверку перекрывших движение на трассе М-7 «Волга» для поимки нарушителя сотрудников полиции. Об этом сообщил ТАСС.

Накануне, 9 февраля, водитель автомобиля Skoda Rapid во время движения по трассе М-7 в сторону Москвы проигнорировал требование полицейских остановиться. Затем он пересек встречную полосу, проехал перекресток на красный свет, а также столкнулся с четырьмя машинами. В результате его опасных действий никто не пострадал.

Для поимки нарушителя сотрудники полиции остановили на посту ДПС проезжавшие автомобили для сооружения импровизированного «живого щита». В них находились люди, в том числе и дети. Водитель Skoda сумел прорваться сквозь перекрытую дорогу, успев повредить несколько машин.

«С учетом экстремальной ситуации на стационарном посту ГИБДД в городе Владимире сотрудниками полиции было перекрыто движение транспортного потока. Автомобиль удалось остановить, однако при попытке сотрудников полиции открыть транспортное средство водитель резко возобновил движение. Вскоре нарушителя задержали», — заявила начальница пресс-службы регионального УМВД Ирина Гавриченко.

Отмечается, что водителем Skoda оказался 29-летний житель Волгограда. Он работает водителем такси, а также, по информации полиции, неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Полиция не обнаружила в его крови следов алкогольного или наркотического опьянения.

Причина опасных действий мужчины выясняется.