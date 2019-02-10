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Места для селфи хотят сделать в Ирландии

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Norbert Eisele-Hein
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В Ирландии задумались над созданием специальных мест для селфи на популярных среди туристов локациях. Задача инициативы — обезопасить путешественников, которые часто рискуют своей жизнью ради красивого фото, пишет Insider.

Идею выдвинул ирландский политик Джим Дейли. Он предложил оборудовать «места для селфи» около достопримечательностей по всей стране, а также придумать специальные хештеги для популяризации красивых локаций Ирландии.

Таким образом, туристы смогут сделать красивые снимки с идеального ракурса, не подвергая свою жизнь опасности.

Дейли уверен, что его предложение станет отличным маркетинговым ходом, который «позволит Ирландии явить миру свое лицо».

Ранее в феврале эксперты назвали самые романтичные города для путешествий, сопоставив хештеги и геолокации влюбленных в соцсетях. Лидерами рейтинга стали Нью-Йорк и Лондон.

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