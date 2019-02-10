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CNN связал политику Трампа с российской рыбой в школах США

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Телеканал CNN связал политику президента США Дональда Трампа с питанием в американских школах, где дети едят продукцию из рыбы, выловленной в России.

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Согласно публикации, долгое время рыбаки Аляски были недовольны успехом конкурентов из России, особенно в сфере реализации минтая. Рыба соперников стоила дешевле благодаря переработке в Китае. Таким образом, к 2017 году ее доля на американском рынке составила $200 млн. При этом половина рыбных палочек в школьных столовых производилась из российской продукции.

Предполагалось, что торговое решение администрации главы Белого дома по введению 10-процентного тарифа в 2018 году на импортные товары из Китая устранит преимущество русской рыбы. Однако ситуация усугубилась.

Торговый представитель США исключил российский минтай из списка товаров на повышение пошлин, что сохранило его преимущество в цене. При этом из-за ответных мер Пекина доступ к китайскому рынку у американских рыбаков оказался ограничен. В настоящее время товары производителей минтая на Аляске облагаются дополнительным 25-процентным тарифом.

В прошлом году Китай и США неоднократно взаимно повышали таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о «перемирии» в торговой войне. По словам Трампа, Пекин пошел на уступки и заявил о желании заключить с Вашингтоном крупную и всеобъемлющую сделку.

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