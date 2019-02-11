Слеза и абсурд: Сергей Юрский знал способ проникнуть внутрь человека

Сегодня на Троекуровском кладбище упокоится Сергей Юрский. Народный артист и по званию, и по сути. Великий театральный актер. Мастер кинематографических перевоплощений. Выдающийся режиссер. Ни на кого не похожий писатель и драматург. Человек, которого называют кристальным воплощением понятия «интеллигенция».

Само существование этой личности в нашей жизни было «грандиознейшим подарком для современников», считает народный артист Андрей Хржановский.

— Нам он завещал многое, чему мы постараемся следовать: прежде всего это честность и высокое служение искусству, — сказал художник «Известиям». — Если такое понятие, как интеллигенция и интеллигентный человек, всё больше нивелируется и профанируется, то Юрский был его чистейшим и выдающимся, кристальным воплощением.

Путь в искусство Сергею Юрскому был предопределен с рождения. Мать преподавала музыку. Отец был режиссером и актером, но не хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Тот поступил на юридический факультет Ленинградского университета, но через три года перевелся на актерский — гены возобладали. Еще учась в театральном институте, Юрский становится артистом БДТ, а затем и одним из самых ярких лиц прославленного театра. Георгий Товстоногов обнаружил драматические глубины в комике-эксцентрике, которым считал себя актер, и дал ему роль Чацкого. Славы и обожания молодому Юрскому досталось сполна.

— Помню, он приезжал из Ленинграда на гастроли в Москву, Театр Маяковского приходилось охранять конной милицией — такой был ажиотаж… Пожалуй, нечто подобное было только с Высоцким и Андреем Мироновым, — поделился с «Известиями» свидетель этих триумфов театровед Вадим Гаевский.

RIAN_97258 Сниматься в кино артист начал в конце 1950-х, а всенародную известность приобрел к концу 1960-х. В том числе, после премьеры фильма «Золотой теленок» в 1968 году, в котором он сыграл Остапа Бендера Фото: РИА Новости RIAN_5644872 В 1963 году Сергей Юрский сыграл роль гусара, князя Никиты Батурина в музыкальном фильме «Крепостная актриса» (на фото) — это была одна из его первых крупных ролей Фото: РИА Новости/А. Загер RIAN_11887 Сергей Юрский (слева) в роли директора детского дома и Александр Кавалеров в роли одного из его воспитанников, Мамочки, в культовом советском фильме «Республика Шкид», 1966 год Фото: РИА Новости RIAN_19883 Сцена из телевизионного спектакля «Тайна Эдвина Друда», 1980 год Фото: РИА Новости 19820526_gaf_rh06_078 Сергей Юрский с дочерью Дашей. Сегодня Дарья Юрская — актриса МХТ им. Чехова Фото: Global Look Press/Valery Khristoforov TASS_412878 Работу в кино и на телевидении Сергей Юрский совмещал с театральными ролями. Почти 20 лет — с 1957-го по 1976 годы, — он был артистом Большого драматического театра (БДТ) имени Горького в Ленинграде, а выходить на сцену БДТ начал еще раньше, с середины 1955-х годов, когда учился в театральном институте. На фото: сцена из спектакля «Цена» по пьесе Артура Миллера, БДТ, 1968 год Фото: ТАСС/М.Блохин 80885519 Сергей Юрский в роли дяди Мити в популярной советской лирической комедии «Любовь и голуби» — фильм вышел на экраны в 1984 году Фото: youtube.com/YouTube Movies TASS_64256 Артист также является автором сразу нескольких пьес и повестей. Одна из них, «Чернов», была написана еще в 1970-х и спустя почти 20 лет легла в основу одноименного фильма, ставшего режиссерским дебютом Сергея Юрского. Часть произведений быи опубликованы под псевдонимом Вацетис. На фото: Сергей Юрский подписывает читателям экземпляры своей книги «Игра в жизнь» Фото: ТАСС/Борис Кавашкин TASS_98010 Артист родился и долгое время работал в Ленинграде, однако последнее время жил в Москве Фото: ТАСС/Александр Яковлев RIAN_2591527 Актер Сергей Юрский в сцене из спектакля «Полеты с ангелом. Шагал» в театре им. М.Н. Ермоловой, 2015 год Фото: РИА новости/Рамиль Ситдиков

С упомянутыми кумирами Юрского роднила и кинематографическая слава. Здесь диапазон свершений был под стать его многогранному таланту. Вся страна знала ослепительного авантюриста Остапа Бендера из «Золотого теленка», умницу-педагога Викниксора («Республика ШКИД»), вдохновенного поэта-импровизатора («Маленькие трагедии») и упрямого инженера Груздева («Место встречи изменить нельзя»). В общей сложности более 50 ролей. Ну а роль мудрого хитреца дяди Мити («Любовь и голуби»} вознесла актера на вершины народной любви.

Сам он, не отказываясь от киноролей и продолжая блистать на сцене, с возрастом стал тяготеть к режиссуре и литературе. Пополнение приоритетов совпало с переездом в столицу. Московский период актера отмечен дерзкими прорывами во всех сферах творчества.

— Юрский — человек, умевший рисковать и побеждать. Это было одним из главных его достоинств, — сказал «Известиям» худрук театра «Ленком» Марк Захаров. — Он очень многое сделал в Санкт-Петербурге, и свою энергию интереснейшего человека, большого сочинителя принес в Москву и украсил московскую культуру.

«Тронуть зрителя непросто»

В 1978 году Юрский поступил в Театр имени Моссовета и служил там до конца своих дней. Сотрудничал с другими театрами и много ставил. Ставшие знаковыми «Стулья», «Провокация» , «Игроки-XXI» принесли ему известность режиссера яркого и бескомпромиссного. В феврале 2014-го он поставил пьесу Зиновия Сагалова «Полеты с ангелом» о Марке Шагале.

На вопрос «Известий», чем планируется привлекать зрителя, он ответил: «Что касается моего материала, то я всегда искал сочетание слезы и абсурда. Каким же другим способом проникнуть внутрь человека, как не через комедию, а точнее — абсурд?! Внезапность переходов, парадоксы, сопоставление несопоставимых вещей выводят человека из привычного для него ритма. А тронуть сегодняшнего зрителя очень непросто, он ведь загипнотизирован массовым потоком информации, маразматическим разнообразием всего, что превращает искусство в меню...»

«Слеза и абсурд», выводящие человека из зоны комфорта, пожалуй, самая точная характеристика литературного творчества Юрского. Свои пьесы он писал под псевдонимом Игорь Вацетис и так замечательно конспирировался, что до поры до времени публика пребывала в неведении: кто же этот таинственный драматург, чьи сочинения играет сам Юрский?

Последнюю премьеру своего alter ego он представил в мае прошлого года в родном Театре имени Моссовета. Спектакль назывался Reception (действие происходило с гостинице), и главным его достижением был Юрский в главной роли. У персонажа было имя, но фактически актер играл себя — пожилого, мудрого, ироничного, знающего то, чего по молодости, неопытности или глупости не ведают другие. В том числе и то, что абсурд, в котором погряз мир, не может быть вечным и рано или поздно наступит просветление. От личных усилий оно не зависит, приведет к нему ход времени, поэтому надо просто ждать.

Юрский в отличие от своего героя в стороне не стоял, наблюдателем не был и неутомимо боролся за совершенство мира. Кому-то он помог, кому-то не смог, но его голос был слышен всегда. Теперь он умолк...



Материал подготовили Марина Иванова, Андрей Туманов, Наталья Васильева, Марина Суранова