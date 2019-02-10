Число жертв обрушения дома в Стамбуле выросло до 21

Число погибших в результате обрушения жилого дома в Стамбуле выросло до 21. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

По словам главы МВД, из-под завалов извлечены 14 пострадавших. По предварительной информации, всего в здании было 35 человек. Таким образом, все уже найдены живыми или мертвыми, но поисковая операция все же будет продолжена, передает «РИА Новости».

Губернатор Стамбула Али Ерликайя рассказал, что в качестве одной из версий случившегося рассматривается незаконная надстройка верхних этажей. Министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум сообщил, что при исследовании бетона, из которого строился дом, в нем найдено большое количество речного песка.

9 февраля стало известно о 18 жертвах обрушения.

Восьмиэтажное жилое здание, расположенное в районе Картал, рухнуло 6 февраля. В доме было 24 квартиры, в подвале располагалась текстильная мастерская. Всего в доме зарегистрировано 43 человека. Прокуратура начала расследование по факту случившегося. В качестве одной из версий ЧП называют незаконную надстройку трех этажей.