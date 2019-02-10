СМИ назвали сроки испытаний ядерного беспилотника «Посейдон»

Заводские ходовые испытания необитаемого подводного аппарата «Посейдон» из российской многоцелевой океанской системы начнутся летом 2019 года. Об этом 10 февраля пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

«Успешное завершение испытаний ядерной энергоустановки «Посейдона» открыло путь к проведению в море заводских ходовых испытаний аппарата. Начать испытания планируется в благоприятных погодных условиях — этим летом», — цитирует агентство своего собеседника.

Уточняется, что штатный носитель «Посейдона» — атомная подводная лодка специального назначения проекта 09851 «Хабаровск» — еще строится, поэтому беспилотник «будет выстреливаться в море с берегового стенда».

О планах Военно-морского флота (ВМФ) России поставить на боевое дежурство 32 стратегических необитаемых подводных аппарата «Посейдон» стало известно 12 января.

По две подлодки – носителя «Посейдонов» войдут в боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов, каждая будет нести до восьми беспилотников.

«Посейдон» способен нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн и развивать скорость более 200 км/ч.

Работы по аппарату включены в госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы, до ее окончания беспилотник должен быть передан ВМФ.

Беспилотник уже вызвал серьезное беспокойство у военных экспертов. Так, бывший старший советник Госдепартамента США Кристиан Уитон назвал российскую разработку «машиной Судного дня», которая может уничтожить крупные города в США.

Военный обозреватель Кайл Мизоками охарактеризовал беспилотник как «суперторпеду с ядерными боеголовками», перед которой США бессильны.