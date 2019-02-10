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СМИ назвали сроки испытаний ядерного беспилотника «Посейдон»

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Фото: РИА Новости
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Заводские ходовые испытания необитаемого подводного аппарата «Посейдон» из российской многоцелевой океанской системы начнутся летом 2019 года. Об этом 10 февраля пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

«Успешное завершение испытаний ядерной энергоустановки «Посейдона» открыло путь к проведению в море заводских ходовых испытаний аппарата. Начать испытания планируется в благоприятных погодных условиях — этим летом», — цитирует агентство своего собеседника.

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Уточняется, что штатный носитель «Посейдона» — атомная подводная лодка специального назначения проекта 09851 «Хабаровск» — еще строится, поэтому беспилотник «будет выстреливаться в море с берегового стенда».

О планах Военно-морского флота (ВМФ) России поставить на боевое дежурство 32 стратегических необитаемых подводных аппарата «Посейдон» стало известно 12 января.

По две подлодки – носителя «Посейдонов» войдут в боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов, каждая будет нести до восьми беспилотников.

«Посейдон» способен нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн и развивать скорость более 200 км/ч.

Работы по аппарату включены в госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы, до ее окончания беспилотник должен быть передан ВМФ.

Беспилотник уже вызвал серьезное беспокойство у военных экспертов. Так, бывший старший советник Госдепартамента США Кристиан Уитон назвал российскую разработку «машиной Судного дня», которая может уничтожить крупные города в США.

Военный обозреватель Кайл Мизоками охарактеризовал беспилотник как «суперторпеду с ядерными боеголовками», перед которой США бессильны

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