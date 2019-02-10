Путин назвал задачи для российских дипломатов

Президент России Владимир Путин назвал задачи современной отечественной дипломатии, сообщает пресс-служба Кремля.

По мнению главы государства, внешнеполитическому ведомству нужно развивать евразийские интеграционные процессы, а также расширять число внешних связей Евразэс для создания Большого Евразийского партнерства.

Вместе с тем, учитывая существующие угрозы для глобальной безопасности, дипломатам предстоит защищать основные принципы международного права и «системообразующую роль ООН», а также добиваться объединения мирового сообщества в целях противостояния терроризму.

Также российский лидер отметил важность сохранения стратегической стабильности в связи с брошенным зарубежными странами вызовом режимам контроля над вооружениями и отказом от его нераспространения.

В заключение Путин напомнил о необходимости урегулирования кризисов в Сирии и других государствах.

8 февраля заместитель главы МИДа России Владимир Титов озвучил стоящие перед страной военно-политические вызовы. По его мнению, в этом году Москве предстоит противостоять экспансии НАТО, санкционному давлению и международным угрозам. Кроме того, страна будет содействовать налаживанию мирного диалога в других государствах и бороться с неонацизмом.