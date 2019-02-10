Прямой эфир

Путин назвал задачи для российских дипломатов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин назвал задачи современной отечественной дипломатии, сообщает пресс-служба Кремля.

Союз здравых сил: какие вопросы обсудит Высший Евразийский совет
Почему перед экономическим альянсом стоят политические вызовы

По мнению главы государства, внешнеполитическому ведомству нужно развивать евразийские интеграционные процессы, а также расширять число внешних связей Евразэс для создания Большого Евразийского партнерства.

Вместе с тем, учитывая существующие угрозы для глобальной безопасности, дипломатам предстоит защищать основные принципы международного права и «системообразующую роль ООН», а также добиваться объединения мирового сообщества в целях противостояния терроризму.

Также российский лидер отметил важность сохранения стратегической стабильности в связи с брошенным зарубежными странами вызовом режимам контроля над вооружениями и отказом от его нераспространения.

В заключение Путин напомнил о необходимости урегулирования кризисов в Сирии и других государствах.

8 февраля заместитель главы МИДа России Владимир Титов озвучил стоящие перед страной военно-политические вызовы. По его мнению, в этом году Москве предстоит противостоять экспансии НАТО, санкционному давлению и международным угрозам. Кроме того, страна будет содействовать налаживанию мирного диалога в других государствах и бороться с неонацизмом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД напомнил США о нарушении устава ООН в случае военного вторжения в Венесуэлу
Матвиенко пригласила женщин-парламентариев из США на Евразийский форум

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017