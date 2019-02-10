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Россия направила в СБ ООН собственный проект резолюции по Венесуэле

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Россия подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по кризисной ситуации в Венесуэле в качестве ответа на ранее опубликованный вариант со стороны США. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на свои источники в дипкругах.

Документ содержит призыв к мирному урегулированию кризиса в латиноамериканской республике. Отмечается, что предложенный Россией вариант резолюции получил одобрение среди руководства Венесуэлы.

Российский проект резолюции стал ответом на предусматривающий отмену выборов президента Венесуэлы 2018 года проект резолюции от США.

Оба варианта будут рассмотрены экспертным советом СБ ООН в течение следующей недели.

Очередная волна протестов прокатилась по Венесуэле 23 января. Сторонники оппозиции, которая контролирует однопалатный парламент, вышли на улицы с требованием отставки Николаса Мадуро. В тот же день Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его признали США, позднее Канада, Австралия, Израиль, Грузия, Гватемала, Албания и еще ряд государств.

Мадуро назвал происходящее попыткой государственного переворота при поддержке Вашингтона и разорвал дипломатические отношения с США. Поддержку действующему президенту выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба, Сирия и Иран.

26 января Совбез проводил собрание для обсуждения политического кризиса в Венесуэле, однако так и не пришел к какому-либо решению.

2 февраля, в 20-ю годовщину «Боливарианской революции», в столице Венесуэлы прошли демонстрации в поддержку как действующей власти, так и оппозиции. Во время митингов Мадуро заявил о провале госпереворота и призвал к проведению парламентских выборов.

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