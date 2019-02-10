Фигурист Сёма Уно установил новый мировой рекорд в произвольной программе

Японец Сёма Уно установил новый мировой рекорд в произвольной программе на турнире четырех континентов по фигурному катанию в США.

В субботу, 9 февраля, на соревнованиях среди одиночников он набрал максимальное количество баллов — 197,36. Предыдущее достижение принадлежало его соотечественнику Юдзуру Ханю (190,43), пишет «РИА Новости».

4 февраля сообщалось, что победительница юниорского чемпионата по фигурному катанию Александра Трусова в произвольной программе на восемь баллов превзошла мировой рекорд олимпийской чемпионки Алины Загитовой. За свой прокат девушка получила 164,44 балла.

В этом году чемпионат четырех континентов по фигурному катанию проходит в американском городе Анахайм с 7 по 11 февраля.