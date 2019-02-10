Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки

Американский исполнитель Mac Lethal установил новый мировой рекорд по скорости читки рэпа (фаст флоу. – Прим. «Известий»). За две минуты артист произнес 1000 слов. По его словам, на подготовку у него ушел месяц.

Видео, подтверждающее очередное достижение рэпера, было опубликовано на его официальном канале 8 февраля. На записи видно, как исполнитель зачитывает текст, держа в руках телефон с секундомером. Компанию в этом деле ему составил попугай, который некоторое время сидел на плече у артиста и слушал выступление рэпера, пишет «Газета.ру».

В середине августа прошлого года рэпер Eminem на семь слогов в секунду превзошел собственный рекорд по скорости читки.