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Зайцев в матче с «Торонто» забросил вторую шайбу в сезоне

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Фото: TASS/Zuma/Kevin Schultz
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«Торонто» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Монреаль» со счетом 4:3 в овертайме. Победную шайбу забросил нападающий Джон Таварес.

Также шайбы забросили Андреас Юнссон, Вильям Нюландер. В первом периоде на 20-й минуте свою вторую шайбу в сезоне забросил защитник Никита Зайцев.

У проигравших отличились Эндрю Шоу, Томаш Татар и Брендан Галлахер, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее дубль россиянина Евгения Кузнецова и две передачи Александра Овечкина принесли победу «Вашингтон Кэпиталз» над «Колорадо Эвеланш» в домашнем матче чемпионата НХЛ.

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