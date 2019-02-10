На Украине пожаловались на проблемы с въездом в Россию

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян пожаловался на проблемы с въездом в Россию. По словам чиновника, последние несколько дней российские пограничники якобы безосновательно отказываю во въезде украинцам.

С трудностями, как рассказал представитель Киева, сталкиваются преимущественно на пропускном пункте «Нехотеевка» в Белгородской области. В основном речь идет о тех, кто передвигается на автомобилях, причем с объемом двигателя более двух литров. Людей разворачивают без объяснения причин, отметил Слободян. Он добавил, что на запрос украинской стороны российские пограничники якобы заявили о работе КПП в «штатном режиме», пишет «Газета.ру».

Официальных комментариев в российские СМИ от погранслужбы ФСБ России пока не поступало.

28 января украинские СМИ опубликовали сообщение со ссылкой на Слободяна о снятии запрета на въезд на Украину мужчинам из РФ, который вводился в рамках действовавшего в стране военного положения. Позднее представитель погранслужбы заявил, что ограничение на въезд на Украину для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет продолжает действовать.

В начале февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины сообщил, что с начала текущего года во въезде в страну было отказано более 900 гражданам России.

Обострение отношений Москвы и Киева произошло на фоне провокации в Керченском проливе, где были задержаны три украинских корабля, незаконно вторгшихся в российские территориальные воды. После тех событий президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в стране сроком на 60 дней, а затем сократил период его действия до 30 дней. Киев тогда ограничил въезд в страну гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет. К настоящему моменту военное положение в стране прекратило свое действие.