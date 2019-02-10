В Москву ненадолго придет похолодание

10 февраля воздух в Москве не прогреется выше 0. Ночью местами по области температура опускалась до отметки –10. При этом в начале следующей недели в Москве, по прогнозам синоптиков, опять будут преобладать плюсовые температуры.

Аномально теплую погоду принес атлантический циклон и в центр России. Следующая неделя начнется с оттепели, и такая картина сохранится почти до середины месяца, отмечается на сайте Гидрометцентра России.

При потеплении сохранится достаточно высокая влажность, которая может отрицательно повлиять на самочувствие людей с патологиями суставов и органов дыхания.