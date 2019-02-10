Перуанец засмотрелся в смартфон и упал в канализацию

В Перу молодой человек провалился в канализационный люк, засмотревшись на экран смартфона. Видео с инцидентом, снятое камерой наружного наблюдения, опубликовал YouTube-канал LA LUPA.

Как сообщает Sputnik со ссылкой на местные СМИ, рассеянный прохожий по имени Луис Альберто Крусес Бердехо не смог выбраться из канализационного колодца самостоятельно, подняться наверх ему помогли вызванные пожарные.

Мужчину доставили в больницу с легкими травмами.

9 февраля стало известно, что певец Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», упал со сцены на репетиции в Стокгольме.



