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Основатель группы The Prodigy откроет фестиваль Alfa Future People

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Фото: пресс-служба Alfa Future People
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Фестиваль Alfa Future People объявил последнего хедлайнера. Им станет один из основателей группы The Prodigy и ее экс-участник Лирой Торнхилл. Торнхилл выступит со специальным диджей-сетом — трибьютом музыке The Prodigy разных лет.

«Мы считаем очень уместным и правильным начать фестиваль данью памяти Кита Флинта, фронтмена и души The Prodigy, умершего несколько месяцев назад. Этот коллектив точно являлся и является одним из столпов современной электронной музыки. Мы всегда хотели увидеть их у нас на фестивале. Увы, этого уже не случится, но мы рады будем услышать их лучшие треки на главной сцене в виде диджей-сета», — рассказал продюсер фестиваля Виктор Шкипин.

На одной сцене с Торнхиллом выступят нидерландские диджеи Ferry Corsten и Don Diablo, британец Aphrodite, а также американец Carnage, который в своем творчестве объединяет хип-хоп, трэп и big room house. Также были анонсированы выступления Coone, Showtek, Camo & Crooked, Cesqeaux, Jeffrey Sutorius (Dash Berlin) и других.

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