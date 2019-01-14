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Международный кинофорум пройдет летом в Петрозаводске

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В Карелии прошел семинар международного проекта KA3008 «Развитие локальных кинематографических ресурсов для регионального развития приграничных территорий Республики Карелия и Финляндии (Lokki)». В его рамках в российском регионе появится профессиональная киностудия и кинопавильон для съемки фильмов.

В июне состоится международный кинофорум в Петрозаводске. Об этом сообщает ИА «Карелinform». Для жителей Карелии откроются киношкола и «киноинкубатор», а профессионалы смогут пользоваться картой локаций с подробным описанием территорий и VR съемкой. Программа финансируется Европейским союзом, Финляндией и Россией.

Напомним, в Челябинской области открыли 19 новых кинозалов. Там будут показывать картины в дни мировых премьер. Это стало возможным благодаря помощи районных властей, администрации губернатора и Фонда кино. Под кинозалы оборудовали пустующие залы ДК. Из Фонда кино на оборудование каждого направили по 5 млн рублей.

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