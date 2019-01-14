«АвтоВАЗ» приостановил работу конвейера из-за прорыва водопровода

«АвтоВАЗ» приостановил одну из конвейерных линий по производству автомобилей на платформе В0, на которой базируется выпуск автомобилей Lada Largus, Lada Xray, а также некоторые машины концерна Renault-Nissan и Lada. Об этом в понедельник, 14 января, сообщили в пресс-службе концерна.

«Из-за прорыва магистрального водопровода некоторые подразделения «АвтоВАЗа» были остановлены. В ближайшие часы это всё будет ликвидировано», — цитирует представителя компании телеканал «Звезда».

Сотрудников предприятия отправили домой.

Ранее 14 января было опубликовано исследование аналитиков Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), согласно которому российский автомобильный рынок вырос за весь 2018 год на 12,8%, или на 204 854 проданных автомобиля по сравнению с 2017 годом. Самой продаваемой машиной по итогам прошлого года стала Lada Vesta: за год было реализовано 108 364 автомобиля (+40%).