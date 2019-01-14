Новогодние украшения на улицах Москвы уберут до 20 января

Большинство праздничных конструкций, которыми была украшена Москва в период новогодних праздников, начали убирать 14 января. Демонтаж украшений полностью завершится 20 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

«Большинство праздничных конструкций, которыми была украшена столица к Новому году и Рождеству, будут демонтированы в период с 14 по 20 января. Это более 290 новогодних елей, декоративные элементы с цифрами 2019 и другие объемно-декоративные конструкции», — сказал Бирюков.

Он также отметил, что некоторые праздничные элементы будут радовать москвичей и гостей столицы до конца зимы. Среди них «Звездное небо» на Никольской улице из 160 км гирлянд и 1,5 млн светодиодов, арочные конструкции и другие элементы на центральных и районных площадках Москвы, а также в парках города.

В этом году для украшения столицы использовали 3 тыс. различных объемно-декоративных элементов, среди которых были тоннели и навесы из гирлянд, разнообразные арки, светящиеся елочные шары и фигуры. Для создания световых конструкций использовали более 1,5 тыс. км светодиодных гирлянд.

13 января сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин сравнил празднование Нового года в столице с проведением ЧМ-2018 по футболу. Глава города отметил, что во время праздника инфраструктурные службы столицы работали в усиленном режиме.