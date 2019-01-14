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В Думе отреагировали на сообщения о планах США соперничать с Россией в Арктике

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Фото: РИА Новости/Вера Костамо
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Председатель комиссии Госдумы по ОПК Владимир Гутенев 14 января в беседе с «Известиями» оценил сообщения СМИ о том, что ВМС США попробуют укрепить позиции в Арктике.

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11 января газета The Wall Street Journal написала, что летом американский военный корабль пройдет через арктические воды в рамках операции «по обеспечению свободы судоходства».

По словам министра ВМС США Ричарда Спенсера, целью операции станет ответ «некоторым странам на их чрезмерные притязания в Арктике».

Потребностей демонстрировать возможность свободного судоходства в Арктике на самом деле не существует, полагает Владимир Гутенев.

«Наша страна всегда очень жестко придерживалась принципов международного права, в том числе и на коммерческое судоходство в эксклюзивных экономических зонах Российской Федерации», — сказал депутат.

Более того, зона Арктики должна быть зоной совместных экономических проектов, считает парламентарий.

Растущий интерес к региону депутат объясняет выгодной экономической логистикой. «У нас достаточно амбициозные планы по Северному морскому пути, который с глобальным потеплением начинает представлять всё больший и больший интерес не только для стран юго-восточной Азии, но и в первую очередь для европейцев. Логистика экономическая очень выгодная», — отметил Гутенев.

Россия неоднократно отмечала рост военной активности НАТО в Арктике и выражала обеспокоенность продвижением США к российским границам через размещение военных в Норвегии и планами Великобритании разместить в регионе 800 пехотинцев.

1 октября российское посольство а Лондоне отметило, что это обернется ростом напряженности в Арктике. Дипломаты подчеркнули, что Россия рассматривает Арктический регион в качестве «пространства для взаимодействия», где не должно быть потенциала для конфликтов.

С Арктикой граничат пять стран: США, Норвегия, Дания, Канада и Россия. Кроме того, еще три государства — Исландия, Швеция и Финляндия — считают себя приарктическими государствами, хотя не имеют с регионом океанических границ.

Международный договор, который определяет правовой статус Арктики, отсутствует. Он регулируется нормами международного права, национальных законодательств арктических государств, а также двусторонними соглашениями. Вопрос о границе арктического шельфа регулируется Конвенцией ООН по морскому праву, которая была принята в 1982 году, Россия ратифицировала документ в 1997 году. Согласно конвенции, территория государства может включать лишь шельф, а нешельфовая зона объявляется международной, в документе устанавливаются границы шельфа в 200 морских миль. При этом страна имеет право претендовать на часть шельфа, выходящую за эту границу, — для этого государство должно подать заявку в Комиссию ООН по границам континентального шельфа, предварительно урегулировав спорные вопросы с другими заинтересованными сторонами.

Основная платформа международного взаимодействия в регионе — Арктический совет, в него входят Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская Федерация, Швеция и США.

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