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Аналог соцсети по поиску вакансий и персонала LinkedIn появится в России

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Фото: Global Look Press/Christoph Hardt/Geisler-Fotopres
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Аналог соцсети для работодателей и соискателей LinkedIn появится в России. Платформу создадут на базе ресурса «Работа в России». Проект создания заложен в национальную программу по развитию цифровой экономики.

Процесс создания ресурса должен начаться в 2019 году, уточняет НСН.

«Работа в России» сотрудничает с такими крупными компаниями, как «Газпром» и РЖД. Информация о вакансиях в российских компаниях размещается в базе.

В марте 2018 года Роструд запустил социальную сеть деловых контактов Skillsnet по аналогу с LinkedIn. По словам главы Федеральной службы по труду и занятости Всеволода Вуколова, создание системы обошлось примерно в 15,5 млн рублей.

Процесс блокировки соцсети LinkedIn был инициирован Роскомнадзором в ноябре 2017 года. Портал внесли в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Причиной для блокировки стало нарушение закона о персональных данных.

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