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Еврокомиссия сообщила об отмене экспертной встречи по газу с участием России

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Фото: Getty Images/Dursun Aydemir/Anadolu Agency
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Секретариат замглавы Еврокомиссии (ЕК) по делам энергосоюза Мароша Шефчовича сообщил об отмене трехсторонней встречи экспертов России, Украины и ЕС по газовому вопросу, которая была запланирована на 15 января в преддверии министерских переговоров.

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При этом там отметили, что встреча руководителей профильных ведомств по газу на политическом уровне пройдет в Брюсселе 21 января, пишет «РИА Новости».

Украина отказалась закупать российский газ напрямую в 2015 году в пользу импорта из Венгрии, Польши и Словакии, которые при этом получают топливо из России. Таким образом, Киев покупает тот же газ, но по более высокой цене.

В июле прошлого года на переговорах в Берлине представители Москвы, Киева и Брюсселя обсуждали транзит российского газа через украинскую территорию после 2019 года в связи с окончанием контракта и смогли достичь договоренности о разработке графика дальнейших встреч.

В конце декабря глава Минэнерго России Александр Новак заверил, что Россия обеспечит поставки газа по долгосрочным контрактам в Европу при любых обстоятельствах, даже если не договорится по транзиту топлива через Украину, напоминает «Федеральное агентство новостей».

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