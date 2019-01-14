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В Испании задержали почти 200 человек за организацию петушиных боев

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Фото: REUTERS/Andres Martinez Casares
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В Испании правоохранительные органы задержали 182 человека, которые присутствовали на так называемом Национальном чемпионате петушиных боев. Об этом 14 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальную полицию Испании.

Отмечается, что «чемпионат» проводился на ферме в поселке Сангонера-Ла-Верде в автономном сообществе Мурсия. Там собрались самые крупные заводчики петухов. В ходе обыска полиция нашла на территории €300 тыс. наличными, документы, подтверждающие нелегальные ставки, а также допинг, который давали птицам и острые предметы, для того чтобы подстегивать их во время боя.

Всего на месте проведения боев находилось 103 петуха, шесть из которых были мертвы. Кроме того, на ферме была обнаружена плантация марихуаны.

6 января сообщалось, что в Испании 15-летний мальчик Космин Ротариу выиграл в лотерею €200 тыс. Подросток купил свой билет за €20 за один день до проведения лотереи. Он отметил, что пока не знает, что будет делать с деньгами.

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