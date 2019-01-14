Ребенок сломал нос женщине из-за замечания

Ребенок сломал нос женщине, которая сделала ему замечание. Травму 11-летний мальчик нанес хоккейной клюшкой, которую отобрал у сына потерпевшей.

По данным сайта телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел на северо-западе Москвы 12 января.

По словам 47-летней потерпевшей, во время прогулки с девятилетним сыном во дворе к ним подошел подросток и отобрал у ее ребенка хоккейную клюшку. На это женщина сделала замечание, после чего мальчик ударил ее клюшкой по носу.

13 января ученик 8-го класса школы в Сызрани напал на учительницу физкультуры, к избиению присоединились еще несколько подростков. У потерпевшей диагностировали сотрясение мозга.