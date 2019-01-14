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Возбуждено дело после падения наледи на жительницу Уфы

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В декабре 58-летняя женщина пострадала от падения глыбы льда с крыши жилого многоквартирного дома по улице Победы в Уфе. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как узнали следователи, сотрудники управляющей компании ненадлежащим образом убирали кровлю в зимний период, передает ИА «Башинформ». В результате наледь свалилась на прохожую. Вред здоровью оценивается как тяжкий. Проводятся допросы очевидцев, предстоит установить личности подозреваемых.

В Туле прошли рейды по проверке качества уборки крыш многоквартирных домов от снега, наледи и сосулек. В частности, в Зареченском округе было проинспектировано 320 многоквартирных домов. В 49 случаях работу управляющих компаний (УК) признали некачественной.

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